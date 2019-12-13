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Haberler > Sarmaşık > Çarşamba’nın galibi Kuruluş Osman

’nın galibi

Çarşamba’nın galibi Kuruluş Osman
Giriş Tarihi: 13.12.2019

akşamları atv'de ekranlara gelmeye başlayan , yayınlanan dördüncü bölümüyle 100 program arasında tüm kategorilerde birinci oldu.

ÇARŞAMBA akşamları atv'de ekranlara gelmeye başlayan Kuruluş Osman, yayınlanan dördüncü bölümüyle 100 program arasında tüm kategorilerde birinci oldu.

DÜNYADA DA BİRİNCİ
KURULUŞ Osman, Tüm Kişiler' de yüzde 14,46 izlenme oranı ve yüzde 31,43 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de yüzde 14,02 izlenme oranı ve yüzde 31,96 izlenme payı, 20+ABC1'de yüzde 15,68 izlenme oranı ve yüzde 32,67 izlenme payı aldı. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 4. bölüm etiketi #VatanDemek, hem Türkiye'de hem de dünyada Twitter Trending Topics listesinde ve 1. sıraya kadar yükseldi. 'Kuruluş Osman'ın beşinci bölümü 18 Aralık Çarşamba günü yayınlanacak.

Kuruluş Osman 4. bölüm tek parça izlemek için tıklayın

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