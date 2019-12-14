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Evlilik sorusu ’ı şaşırttı

Evlilik sorusu Sibel Can’ı şaşırttı
Giriş Tarihi: 14.12.2019

Koç'un düzenlediği davete katılan şarkıcı , çıkışta kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. 2020 yılının herkese sağlık huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Can, muhabirlerin "2020 yılında bir evlilik gelir mi?" sorusu üzerine kısa süreli bir şok yaşadı.

CAROLİNE Koç'un düzenlediği davete katılan şarkıcı Sibel Can, çıkışta kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. 2020 yılının herkese sağlık huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Can, muhabirlerin "2020 yılında bir evlilik gelir mi?" sorusu üzerine kısa süreli bir şok yaşadı. Daha sonra gülümseyen sempatik şarkıcı, "Evlilik mi? Ne? Oldu mu şimdi bu soru?" diyerek serzenişte bulundu.
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