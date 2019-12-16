Ataizi: Önemli olan oğlumun mutluluğu

Oyuncu Hande Ataizi, kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Aydoğdu'nun kız kardeşini gezdirmeye çıkan çift, ayaküstü sorulara yanıt verdi. Habercilerin "Aldığı evlilik teklifiyle ilgili sorulara Ataizi, "Evet kabul ettim. Önemli olan oğlum Leon'un mutluluğu, kendisi de oradaydı o gün. Ama evlilik tarih henüz belli değil, olursa haber veririz" dedi.