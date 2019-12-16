Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin ve Burcu Kara'nın paylaştığı 'Şuursuz Aşk' filmi önceki gün Sarıyer Woki Point restoranda tanıtıldı. 20 Aralık'ta vizyona girecek filmde akıl hastası Menekşe ile Yusuf'un, aşkla şuursuz bir şekilde tanışmaları konu ediliyor. Filmin yönetmen koltuğunda Umut Ertek oturuyor.
Kamera karşısında ‘Şuursuz’ pozlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.