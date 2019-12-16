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Kamera karşısında ‘Şuursuz’ pozlar

Kamera karşısında ‘Şuursuz’ pozlar
Giriş Tarihi: 16.12.2019
Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin ve Burcu Kara'nın paylaştığı 'Şuursuz Aşk' filmi önceki gün Sarıyer Woki Point restoranda tanıtıldı. 20 Aralık'ta vizyona girecek filmde akıl hastası Menekşe ile Yusuf'un, aşkla şuursuz bir şekilde tanışmaları konu ediliyor. Filmin yönetmen koltuğunda Umut Ertek oturuyor.
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