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Makyajsız güzelliği dikkat çekiyor

Makyajsız güzelliği dikkat çekiyor
Giriş Tarihi: 16.12.2019
Uzun zamandır ekranlardan uzak kalarak kendini özleten genç oyuncu Sedef Avcı, önceki gün Nişantaşı City's AVM'de gazetecilerin objektiflerine takıldı. Yeni yılda tüm insanlara sağlık dilediğini söyleyen Avcı, alışverişini tamamladıktan sonra AVM'den ayrıldı. Bu arada Sedef Avcı, makyajsız olmasına rağmen hayranlık uyandıran güzelliğiyle dikkat çekti.
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