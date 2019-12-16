Makyajsız güzelliği dikkat çekiyor

Uzun zamandır ekranlardan uzak kalarak kendini özleten genç oyuncu Sedef Avcı, önceki gün Nişantaşı City's AVM'de gazetecilerin objektiflerine takıldı. Yeni yılda tüm insanlara sağlık dilediğini söyleyen Avcı, alışverişini tamamladıktan sonra AVM'den ayrıldı. Bu arada Sedef Avcı, makyajsız olmasına rağmen hayranlık uyandıran güzelliğiyle dikkat çekti.
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