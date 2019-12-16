Saban’dan sanata saygısızlığa isyan

Uğur Dündar, İBB Başkanı İmamoğlu’nu konuk ettiği programının yayını için Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki klasik müzik konserini iptal ettirdi. Kadıköy’ün CHP’li başkanının göz yumduğu haksızlığa oyuncu Nedim Saban tepki gösterdi

anata ve sanatçıya saygıdan bahsederken mangalda kül bırakmayan CHP'liler, kendi çıkarları söz konusu olduğunda her türlü saygısızlığa göz yumabiliyor! Neden böyle bir yorumda bulunduğumuzu, haberimizi okuduğunuzda daha iyi anlayacaksınız.Ekranlara geri dönen gazeteci Uğur Dündar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu konuk ettiği programının yayını için Caddebostan Kültür Merkezi'ndeki klasik müzik konserini iptal ettirdi! Kadıköy'ün CHP'li Belediye Başkanı Şerdil Dara OdabaşıOdabaşı da bu haksızlığa izin merkezinde klasik müzik konseri beklerken, İBB Başkanı İmamoğlu'nun konuk olduğu Uğur Dündar'ın canlı yayın programıyla karşılaştılar. CHP'lilerin bu ayıbına ilk tepki tiyatro ve dizi oyuncusu Nedim Saban'dan geldi. Saban, sosyal medya hesabından, "Uğur Dündar'a büyük saygım var ama Caddebostan Kültür Merkezi'nden klasik müzik konseri iptal edilip, televizyon yayını yapılmasını hiç doğru bulmuyorum. Başkan İmamoğlu'nun katıldığı bir yayını yapılmasını hiç doğru bulmuyorum. Başkan İmamoğlu'nun bir yayın için konser iptal etmek daha da yanlış olmuş bence. başkası yapsa kızardık" yazdı.Oyuncu Nedim Saban'ın yanı sıra pek çok vatandaş da CHP'lilerin keyfi tutumuna büyük tepki gösterdi. Sanat sever vatandaşlar, "İmamoğlu'nun katıldığı televizyon yayını uğruna klasik müzik konseri iptal ettirmek de nedir... Bu mu sizin demokrasi anlayışınız, bu nasıl bir keyfi düzendir, gerçekten ayıp" diye isyan ettiler.