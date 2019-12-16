‘Şükürler olsun çok mutluyum’

Işın Karaca önceki akşam Etiler Dalmaz Center'da sahne aldı. Geçtiğimiz günlerde üç yıllık eşi Tuğrul Odabaş ile olan evliliğini sonlandıran Işın Karaca, "İyiyim, çok iyiyim. Ayrılığın tek iyi yanı kilo vermek derler. Ben genelde hüzünlenince buzdolabının başına kamp kurup, sürekli yemek yiyen biriyim. Ancak şükürler olsun iki aydır hiçbir şeyim yok. Gördüğünüz üzere maşallahım var" dedi.