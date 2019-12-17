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Sahneye çıkmanın dayanılmaz huzuru

Sahneye çıkmanın dayanılmaz huzuru
Giriş Tarihi: 17.12.2019
Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, önceki akşam Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Sahnede arabesk ağırlıklı şarkılarla sevenlerine keyifli dakikalar yaşatan Yıldızhan, "Allah'ıma bin şükür ediyorum her sahneye çıktığımda. Çünkü sahne de olmak bana huzur veriyor" diye konuştu.
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