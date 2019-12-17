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Sular bir türlü durulmuyor

Sular bir türlü durulmuyor
Giriş Tarihi: 17.12.2019

Başrollerinde ve ’in yer aldığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' 17 Aralık Salı günü 20.00’da 152. bölümüyle ATV'de izleyicisiyle buluşacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 20.00'da ekranlara geliyor. Dizinin bu bölümünde Sınırsızların kurduğu oyuna, oğlunun canını kurtarmak için dahil olan Tufan, yaptığı hatanın bedelini yine oğlunun canıyla ödemiştir. Orhan'ın ölümüyle eski dostların arasındaki düşmanlık son bulmayacak aksine ikilinin intikam hırsı katbekat artacaktır.

BİRBİRLERİNİ SUÇLUYORLAR
Bu kayıpla ilgili iki taraf da birbirini suçlarken, masa üyelerinin tavrı gayet net olacak, Tufan'ın infazının biran önce gerçekleşmesi gerektiğini dile getireceklerdir.
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