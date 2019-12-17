  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Yepyeni bir İzel

Yepyeni bir

Yepyeni bir İzel
Giriş Tarihi: 17.12.2019
Türk Pop müziğinin eşsiz iki yorumcusu İzel ve Burak Kut, önceki gün müzik severlerle buluştu. 15 kilo vererek oldukça incelmiş olan İzel, "yeni sürümümü nasıl buldunuz? Plus halim de çok yakında" şeklinde espirileriyle dinleyicileri gülümsetti. İzel, aşka da kapılarının her zaman açık olduğunu belirtti.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yepyeni bir İzel haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN