Yepyeni bir İzel

Türk Pop müziğinin eşsiz iki yorumcusu İzel ve Burak Kut, önceki gün müzik severlerle buluştu. 15 kilo vererek oldukça incelmiş olan İzel, "yeni sürümümü nasıl buldunuz? Plus halim de çok yakında" şeklinde espirileriyle dinleyicileri gülümsetti. İzel, aşka da kapılarının her zaman açık olduğunu belirtti.