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Osman, ile ilk kez yüzleşiyor

Osman, Dündar Bey ile ilk kez yüzleşiyor
Giriş Tarihi: 18.12.2019

ATV ekranlarının iddialı dizisi dün akşam yayınlanan son bölüm ile ekranlara geldi. Son bölümün ardından Kuruluş Osman 5.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin sıkı takipçileri her yeni bölümü merakla beklerken heyecan ve aksiyon dolu dizinin hiçbir ayrıntısını kaçırmak istemiyor. Başrollerini , Nurettin Sönmez, , Saruhan Hünel gibi isimlerin paylaştığı Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? İşte dizinin fragman ve detayları!

Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'da izleyicilerle atv ekranlarında buluşacak. Dizinin bu bölümünde olaylar şöyle gelişiyor: Osman, Edebalı'nın kızı Bala Hatun'u Yannis'in elinden kurtarmayı başarır ancak Bala Hatun zehirlenmiştir ve panzehiri ise Yannis'in elindedir. Dündar Bey'in oğlu Batur'u bıçakladığı için kafesli çadıra atılan Osman, kaçtıktan sonra ilk kez Dündar ile karşı karşıya gelecektir.

Kuruluş Osman 5. yeni bölüm fragmanı izle

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