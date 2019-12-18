Osman, Dündar Bey ile ilk kez yüzleşiyor

ATV ekranlarının iddialı dizisi Kuruluş Osman dün akşam yayınlanan son bölüm ile ekranlara geldi. Son bölümün ardından Kuruluş Osman 5.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin sıkı takipçileri her yeni bölümü merakla beklerken heyecan ve aksiyon dolu dizinin hiçbir ayrıntısını kaçırmak istemiyor. Başrollerini Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel gibi isimlerin paylaştığı Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? İşte dizinin yeni bölüm fragman ve detayları!

Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'da izleyicilerle atv ekranlarında buluşacak. Dizinin bu bölümünde olaylar şöyle gelişiyor: Osman, Edebalı'nın kızı Bala Hatun'u Yannis'in elinden kurtarmayı başarır ancak Bala Hatun zehirlenmiştir ve panzehiri ise Yannis'in elindedir. Dündar Bey'in oğlu Batur'u bıçakladığı için kafesli çadıra atılan Osman, kaçtıktan sonra ilk kez Dündar ile karşı karşıya gelecektir. Kuruluş Osman 5. yeni bölüm fragmanı izle