Sahnede 20 yıl

Emre Altuğ, müzik yaşamının yirmi yılını konserle kutladı. Altuğ’u eski eşi Çağla Şıkel, babası, oğulları ve dostları yalnız bırakmadı

Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, sanat hayatının 20. yılını özel bir konserle kutladı. TİM Show Center'da gerçekleşen konserde, ünlü şarkıcıya Özgür Sevinç'in şefliğini üstlendiği Sinema Senfoni Orkestrası eşlik etti. Emre Altuğ'un konserine aralarında Haldun Dormen, Göksel Kortay, Hülya Koçyiğit, Alper Kul, Aylin Kontante, Ömür Gedik, Nasuh- Mine Mahruki, Aykut Gürel- Senem Çapa ve Gülbin Cavuşoğlu'nun da bulunduğu sanat ve cemiyet hayatından birçok isim katılırken, babası Tuncer Altuğ, eski eşi Çağla Şıkel ve çocukları Uzay ve Kuzey'de ünlü sanatçıyı yalnız bırakmadı. Bir ara çocukları Uzay ve Kuzey'in yanına giden Altuğ, şarkısını onlara bakarak söyledi.



ÇAĞLA ŞIKEL





OLGUN ŞİMŞEK



LEVENT YÜKSEL



EFE KIŞLALI



SELAMİ ŞAHİN



Tarhan ABDULLAHOĞULLARI