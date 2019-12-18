Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, kızını kucağına aldı. Teyze olma heyecanı yaşayan Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'i bir an bile yalnız bırakmadı. Dün sabah saatlerinde doğum yapan Gamze Erçel ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz aylarda annesi Aylin Erçel'i kaybeden Gamze Erçel kızına 'Aylin Mavi' ismini koydu. Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'in kızı Mavi Aylin için bankada 500 bin liralık hesap açtı.
Yeğeninin hesabına 500 bin TL yatırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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