  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Yeğeninin hesabına 500 bin TL yatırdı

Yeğeninin hesabına 500 bin TL yatırdı

Yeğeninin hesabına 500 bin TL yatırdı
Giriş Tarihi: 18.12.2019
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, kızını kucağına aldı. Teyze olma heyecanı yaşayan Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'i bir an bile yalnız bırakmadı. Dün sabah saatlerinde doğum yapan Gamze Erçel ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz aylarda annesi Aylin Erçel'i kaybeden Gamze Erçel kızına 'Aylin Mavi' ismini koydu. Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'in kızı Mavi Aylin için bankada 500 bin liralık hesap açtı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeğeninin hesabına 500 bin TL yatırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN