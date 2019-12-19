EDHO zirvenin abonesi!

Zirvenin gediklisi, atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hız kesmiyor. Dizi kendi gününde yine en çok izlenen yapım oldu. Salı akşamlarının vazgeçilmezi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz; tüm kişilerde 9,39 izlenme oranı ve 20,27 izlenme payı alarak 100 program arasında birinciliği elde etti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bölüm etiketi #edho, birinci sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.