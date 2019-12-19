İzmir Fashion Week başladı

İzmir'de, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) tarafından bir mankenlik ajansının katkılarıyla düzenlenen 7'nci İzmir Fashion Week, Alsancak Tren Garı'nda başladı. Organizasyonda, ünlü tasarımcıların ve firmaların yeni sezon kreasyonlarının tanıtımına başlandı.