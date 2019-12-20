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‘Dalış yapmaya geleceğim’

‘Dalış yapmaya geleceğim’
Giriş Tarihi: 20.12.2019
Şarkıcı Alişan, oyuncu eşi Buse Varol ve oğulları Burak ile birlikte önceki gün İstanbul Akvaryum'da görüntülendi. Amazon ormanlarında yaşayan hayvanları, güney kutbundan gelen penguenleri ve köpek balıklarını izleyen Alişan, "Akvaryum'un içerisi muhteşem, en yakın zamanda dalış yapmaya geleceğim" şeklinde konuştu.
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