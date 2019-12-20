Şarkıcı Alişan, oyuncu eşi Buse Varol ve oğulları Burak ile birlikte önceki gün İstanbul Akvaryum'da görüntülendi. Amazon ormanlarında yaşayan hayvanları, güney kutbundan gelen penguenleri ve köpek balıklarını izleyen Alişan, "Akvaryum'un içerisi muhteşem, en yakın zamanda dalış yapmaya geleceğim" şeklinde konuştu.
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