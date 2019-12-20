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Dünyaca ünlü ’de

Dünyaca ünlü DJ Saiz İzmir’de
Giriş Tarihi: 20.12.2019
Küresel elektronik müzik arenasının en iddialı isimlerinden birisi olarak adını duyuran İspanyol DJ/Prodüktör Henry Saiz, bu akşam İzmir'de performans sergileyecek. Hangout Cure'da gerçekleşecek olan gecede sanatçı, 'Secret" ve "Sphynx" başta olmak üzere birçok başarılı çalışmasıyla müzikseverlerle buluşacak.
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