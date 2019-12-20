Küresel elektronik müzik arenasının en iddialı isimlerinden birisi olarak adını duyuran İspanyol DJ/Prodüktör Henry Saiz, bu akşam İzmir'de performans sergileyecek. Hangout Cure'da gerçekleşecek olan gecede sanatçı, 'Secret" ve "Sphynx" başta olmak üzere birçok başarılı çalışmasıyla müzikseverlerle buluşacak.
Dünyaca ünlü DJ Saiz İzmir’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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