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böyle olsun ister misin!

Kızın böyle olsun ister misin!
Giriş Tarihi: 20.12.2019
Şarkıcı Linet, bir dergi tarafından 'İlham veren genç' ödülüne layık görülen Aleyna Tilki hakkında kavga çıkaracak sözler söyledi. Linet, gazetecilerin "Aleyna Tilki'nin ilham veren genç olarak ödüle layık görülmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Kızın böyle olsun ister misin!" şeklinde soruyla cevap verdi. Linet, "Herkes kendine bunu sorsun" dedi.
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