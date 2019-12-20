Kuruluş Osman çarşambaya kuruldu

Çarşamba akşamları atv'de ekranlara gelen Kuruluş Osman, yayınlandığı beşinci bölümüyle Tüm Kişiler'de, AB Sosyal Statü'de ve 20+ABC1'de 100 program arasında birinciliği elde etti. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın beşinci bölümü yine büyük ilgiyle karşılandı. Kuruluş Osman'ın 5. Bölüm etiketi #KuruluşDestanı, Twitter Türkiye Trending Topics