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’nda moda rüzgarı

Alsancak Garı’nda moda rüzgarı
Giriş Tarihi: 21.12.2019
Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) ve Rönesans Ajans'ın ortaklığında, Ege İhracatçı Birlikleri, Türk Kızılayı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği ve Altier Academy katkılarıyla düzenlenen İzmir Fashion Week'in son gününde Sinem Mardi rüzgarı esti.

KİŞİYE ÖZEL GELİNLİK
Bu yıl ilk kez Alsancak Garı'nda gerçekleştirilen İzmir Fashion Week etkinliklerinin son gününe Sinem Mardi damgasını vurdu. Kendi tasarım atölyesinde kişiye özel gelinlikler, abiye ve gece kıyafetleri hazırlayan İzmirli ünlü modacı Sinem Mardi'nin renkli tasarımları büyük beğeni topladı.

Mert ALPDÜNDAR
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