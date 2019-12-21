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Çocuklar ’de kaldı

Çocuklar Emre’de kaldı
Giriş Tarihi: 21.12.2019
Futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Sarnıç'ın iki çocuğuna da şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Çocukların vücudundaki morlukları gören okul yönetimi, bu morlukların fotoğrafını çekip mahkemeye delil olarak sundu. Çocukların velayeti anne Yağmur Sarnıç'tan alındı. Aşık çiftinin çocuklarına artık babaları Emre Aşık bakacak...
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