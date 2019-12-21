Eşinin sözlerine sadece güldü!..

2018 yılında futbolcu Arda Turan ile nikah masasına oturan ve şimdilerde ikinci çocuğuna hamile olan Aslıhan Doğan, bir dergiye verdiği röportajda, "Evliliğimiz dört dörtlük değil, hiç tartışma olmaz diyemem. Önemli olan beraber çözebilmek. Biz küs kalamayız" demişti.



'GEL BİRLİKTE POZ VERELİM'

Çift önceki akşam İstanbul Etiler'deki bir restorandan çıkarken görüntülendi. Bir anlık panikle yüzünü saklayan eşi Aslıhan Doğan'ın elinden tutan Arda Turan, "Gel poz verelim" dedi. Arda Turan eşinin verdiği röportajı soran muhabirlere gülerek, "Daha sonra konuşuruz" yanıtını verdi.



■ TARHAN ABDULLAHOĞULLARI