İzmir Devlet Opera ve Balesi ‘Fındıkkıran’ı sahneleyecek

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), bugün Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Fındıkkıran" balesini sahneleyecek. Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde, Mehmet Balkan'ın koreografisiyle hazırlanan eserin genel provası yapıldı. Yılbaşı partisinde 11 yaşındaki kız çocuğuna hediye edilen "Fındıkkıran" adlı bebeğin prense dönüşmesinin anlatıldığı eserde, Aslı Çilek, Burcu Olguner, Boğaçhan Bozcaada ve Dolun Doyran rol alıyor. Eser, 24, 26, 28 Aralık ile 7, 13, 15 ve 17 Ocak'ta da seyircilerin beğenisine sunulacak.