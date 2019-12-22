6 saat dövsem daha farklı yaralanırdı

Sırp model Tanja Dukiç'i darp ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıkan yönetmen Çağrı T.'nin sözleri şaşkınlık yarattı. Dukiç'in bipolar rahatsızlığı olduğunu iddia eden Çağrı T, "Olay günü kendisini pencereden atmaya kalktı, yüzünü duvara sürttü" diye konuştu

stanbul Ortaköy'de beraber yaşadıkları evde 7 ay önce Sırp model Tanja Dukiç'i (25) darp edip odaya kilitlediği iddiasıyla hakkında dava açılan organizatör ve yönetmen Çağrı T. (44) hakim karşısına çıktı. Sanık Çağrı T. eski sevgilisinin bipolar rahatsızlığı olduğunu ve ilaçlarını düzenli kullanmazsa saldırganlaşabildiğini öne sürdü. Tanja Dukiç'in katılmadığı duruşmada sanık Çağrı T, "Kendisinin psikolojik rahatsızlığı var. Bipolar hastasıdır. İlaçlarını düzenli kullanmadığı durumlarda saldırganlaşabiliyor. Olay günü aşırı derecede alkollüydü ve saldırgan davranışları vardı. Bir ara kendisini pencereden atmaya kalktı. Kollarından tuttum geri çektim. Oturttum. Saldırganlığı devam etti. Yüzünü duvara sürttü. Altı saat boyunca bir kadını dövmem mümkün değil. Zaten altı saat dövsem yaralanma daha farklı olurdu" sözleriyle kendisini savundu.Müşteki avukatı tüm delilleri gelecek celse hazır edeceklerini belirtirken, mahkeme de müştekinin hazır edilmesi halinde gelecek celse dinlenmesine ve sanığın telefonundan olay günü yapılan tüm arama kayıtlarının gönderilmesi için yazı yazılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.Model Tanja Dukiç'i pencereden atlamasın diye içeri çektiğini iddia eden Çağrı T, "O esnada kollarından tuttuğum için, oluşan o morluk benden olabilir" diye konuştu. Sanık avukatı da Sırbistan'dan alınmış hastane raporunu sunarak "Kullandığı ilaçlar çok ağır, beyanları da çelişkili" ifadelerini kullandı.