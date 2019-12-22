‘Estetiğe karşı değilim’

Ekranlara veda eden 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinin Nefes'i İrem Helvacıoğlu geceye tek başına katıldı. Şık giyim tarzı ile dikkat çeken oyuncu muhabirlerle ayak üstü sohbet etti. Dizi çekimlerinde yemek yapmayı öğrendiğini söyleyen oyuncu, "En iyi yemeğim kuymak" dedi. Fit hali ile dikkat çeken Helvacıoğlu, sağlıklı beslendiğini ve spor yaptığını söyledi.