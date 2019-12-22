Hercai zirveyi yine kaptırmadı

ATV'nin en çok sevilen rekortmen dizilerinden Hercai, son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Başrollerini başarılı oyuncular Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nin paylaştığı Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai, 'Tüm Kişiler' kategorisinde %9,14 izlenme oranı ve %19,76 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu. Hercai dizisi, sosyal medyada da en çok konuşulan ve paylaşılan konular arasında yer aldı. Dizinin 26. Bölüm etiketi #aşkateslim, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 2. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise 4. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar da listelerde kalmayı başardı.