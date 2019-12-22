‘Kuruluş Osman’dan daha teklif gelmedi’

Oyuncu Engin Altan Düzyatan da geceye yalnız başına katılanlardandı. atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman' dizisinde 'Osman Gazi' karakterine hayat veren Burak Özçivit'i ve diziyi övgü dolu sözlerle anlatan başarılı oyuncu, "Ekibi çok başarılı, Burak da çok güzel oynuyor" dedi. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan dizinin oyuncu kadrosuna Engin Altan Düzyatan'ın da dahil olacağı haberlerinin hatırlatılması üzerine ise Düzyatan, "Daha gelen bir teklif yok" cevabını verdi.