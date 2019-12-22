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Özge’nin elini hiç bırakmıyor

Özge’nin elini hiç bırakmıyor
Giriş Tarihi: 22.12.2019
Aşkları tam gaz devam eden manken Özge Ulusoy ile iş adamı sevgilisi Faruk Çolakoğlu, önceki gece İstanbul urundaydı. Bebek'tebulunan Lucca isimli mekandan çıkarken görüntülenen iki sevgili, gazetecilerin "Yakın zamanda evlilik var mı?" sorusunu "İyi akşamlar" diyerek geçiştirdi. Sürekli lüks araçlarla görmeye alışık olduğumuz ikili, bu sefer 150 bin lira değerindeki araçları ile mütevazı bir şekilde mekandan ayrılırken, özel şoför ile bir korumada kendilerine eşilik etti.
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