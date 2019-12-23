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25 yaşındakı yeğenı son yolculuğuna uğurlandı

25 yaşındakı yeğenı son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 23.12.2019

Ünlü 'ın yeğeni , önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türkücü Ceylan, yeğenine gözyaşları içinde veda etti.

Pankreas iltihabı teşhisi konulan ve tedavisinin devam ettiği hastanede hayatını kaybeden 25 yaşındaki Nazlıcan Arkan'ın cenaze töreni yapıldı. Türkücü Ceylan, yeğenine gözyaşları içinde veda etti. Ünlü Türkücü Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan, önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

PANKREAS İLTİHABI

Arkan, Kasım ayından bu yana pankreas iltihabı nedeniyle Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. 25 yaşındaki Arkan'ın cenazesi Büyükçekmece Kuba Camii'nde dün öğlen namazına müteakip kaldırıldı. Ceylan, "Analar varken çocuklar ölmemeli, biz oraya gidecektik canım yavrum Nazlıcan" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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