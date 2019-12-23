Berkay’dan rekor hızda klip çekimi

Berkay, 'İki Hece' adını verdiği şarkısı ile yeni yıl öncesi müzikseverlere sürpriz yapmış, şarkısı kısa süre içinde müzik listelerinde yerini almıştı. Berkay, bu şarkıya klip çekti.

Berkay, 'İki Hece' adını verdiği şarkısı ile yeni yıl öncesi müzikseverlere sürpriz yapmış, şarkısı kısa süre içinde müzik listelerinde yerini almıştı. Berkay, bu şarkıya klip çekti. Ünlü popçuya oyuncu Öykü Çelik eşlik etti. İstanbul 'da üç katlı bir evde çekilen klip, Türkiye'de ilk kez tek planda 80 saniye katsız (montajsız) 1 saate çekilerek bir rekora imza attı. Klipte sevgilisi ile kavga eden ve evi terk eden çifti canlandıran Berkay, "Sadece iki defa kayıt aldık. Öykü Çelik şahane bir oyuncu" dedi.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI