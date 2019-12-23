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Çağla Şıkel’den ‘ bombası’

Çağla Şıkel’den ‘İzmir bombası’
Giriş Tarihi: 23.12.2019

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz gün Vadİstanbul'da görüntülendi. Kahve ve yiyecek alarak mağazaları gezen Şıkel, muhabirleri görünce " bombası yerken yakalandı" diyerek esprili tavırlar sergiledi.

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz gün Vadİstanbul'da görüntülendi. Kahve ve yiyecek alarak mağazaları gezen Şıkel, muhabirleri görünce "İzmir bombası yerken yakalandı" diyerek esprili tavırlar sergiledi.

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