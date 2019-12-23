Manken ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz gün Vadİstanbul'da görüntülendi. Kahve ve yiyecek alarak mağazaları gezen Şıkel, muhabirleri görünce "İzmir bombası yerken yakalandı" diyerek esprili tavırlar sergiledi.
Manken ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz gün Vadİstanbul'da görüntülendi. Kahve ve yiyecek alarak mağazaları gezen Şıkel, muhabirleri görünce "İzmir bombası yerken yakalandı" diyerek esprili tavırlar sergiledi.
Çağla Şıkel’den ‘İzmir bombası’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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