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2019 yılı Aleyna’ya tat vermemiş!

2019 yılı Aleyna’ya tat vermemiş!
Giriş Tarihi: 24.12.2019

Genç popçu Aleyna Tilki, 2019 yılının kendisi için çok da iyi geçmediğini söyledi. Tilki, "2019 bana hiç tat vermedi. Çok çalıştığım bir yıl oldu. Onun için nerede ne yaptığımı hiç anlamadım" dedi.

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