2019 yılı Aleyna’ya tat vermemiş!

Genç popçu Aleyna Tilki, 2019 yılının kendisi için çok da iyi geçmediğini söyledi. Tilki, "2019 bana hiç tat vermedi. Çok çalıştığım bir yıl oldu. Onun için nerede ne yaptığımı hiç anlamadım" dedi.
Genç popçu Aleyna Tilki, 2019 yılının kendisi için çok da iyi geçmediğini söyledi. Tilki, "2019 bana hiç tat vermedi. Çok çalıştığım bir yıl oldu. Onun için nerede ne yaptığımı hiç anlamadım" dedi.
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