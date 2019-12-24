2020’de Yayların geliri artacak!

Satürn, Jüpiter ve Plüton finans evinizde el ele vererek gelir kaynaklarınızı artırıyor. Farklı meslek dallarına geçebilirsiniz. Şimdiye kadar düşündüğünüz fakat bir türlü gerçekleştiremediğiniz projeleriniz varsa, yeni yılda başarı ile uygulayabilirsiniz

FİLİZ ÖZKOL

Enerjinize diyecek yok. Kişisel çabalarınız, her anlamda sonuç veriyor. Sosyal ilişkileriniz önem kazanıyor. Yeni kişiler tanıyacak, belki de iş ve arkadaşlığı bir arada yaşayacaksınız. Geçmiş yıllarınızda birçok hayal kırıklıkları yaşadınız. Geçmişte Satürn'den çok çektiniz ve size çok şey öğretti. Eskiyi unutmak istiyorsunuz. Farklı meslek dallarına geçebilirsiniz. Akıllı ve güçlü kişilerle tanışabilir, mantıklı işleri beraberce yapabilirsiniz. Satürn, Jüpiter ve Plüton finans evinizde el ele vererek gelir kaynaklarınızı artırıyor. Size gelecek öneriler, bilgi dağarcığınızın artmasına neden olacak ve önünüzü açacak. Paranızla ilgili hiç kimseye sır vermek istemeyeceksiniz. Düşündüğünüz kişilerin size vereceği güçle fikirleriniz daha sağlam ilerliyor. Şimdiye kadar düşündüğünüz fakat bir türlü gerçekleştiremediğiniz projeleriniz varsa, bu dönemde başarı ile uygulayabilirsiniz.



EV SAHİBİ OLACAKSINIZ



ÇÜNKÜ işinize yarayacak tecrübeli kişiler çevrenizde olacaktır. Bu yıl 6 tutulmanın ikisi kişisel evinizde olacak. Bulunduğunuz alanlarda kendinizi ifade edebilecek konuşmalar yapacak ve birçok dostluklar kuracaksınız. Aşk ve iş ilişkilerini birleştireceksiniz. Yönetme kabiliyetiniz artıyor. Diğer üç tutulma para ve karşıt finans evinizde gerçekleşecek. Paraya ve lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz. Çevrenizde de sizin bu konudaki hırslarınıza eşlik edebilecek kişiler arayacaksınız. Para evinizdeki Jüpiter, Satürn ve Plüton sizi tamamen parasal konularda testten geçirecek ve dördüncü evinizdeki Neptün'le doğru orantılı bir şekilde özlediğiniz emlak ve eve kavuşturacak.



SİZ SEVGİLİ YAYLAR: (24 Kasım-22 Aralık)



Yaşamla alay etmeyi bırakın. Aşkı küçümsemediğinizi biliyoruz fakat, hafife almanız da affedilir gibi değil. Güçlü bir vicdanınız ,kötülük yapmaktan korkarsınız. Özellikle aşkınız bittiği zaman hiç kimsenin kalbini kırmadan uzaklaşmak ister, eski aşklarınızla bile dost kalabilirsiniz. Koç'la mükemmel bir ilişki, İkizlerle güçlü bir sosyal yaşam, Aslan'la tutkulu bir aşk, Terazi'yle doyumsuz bir felsefe, Yay'la gerçek bir dostluk, Kova'yla tadı yüksek bir aşk yaşayabilirsiniz.



SAĞLIK



Sağlığınız genellikle çok iyi. Uranüs'ün yıllarca sağlık evinizde kalacak olması sürpriz sağlık değişimlerini getirecek. Ani kilo artışı görülebilir. Karar verirken hızlı davranmalısınız. Bazı ihtiyaçlarınıza ve gerekli olanlara öncelik tanıyacaksınız. Artık enerjinizi boş yere harcamak istemeyeceksiniz. Bu nedenle sağlığınız için gerekli enerjiyi temkinli kullanmalısınız. İşin yoğunluğu ne olursa olsun, zevk almaya kendinizi şartlandırın. Bu arada işlerinizi paylaşmaya çalışın. Çevre olaylarının iyi veya kötü tüm etkileri sağlığınıza yansır. Sosyal yaşantınızda stres ve tartışmalardan uzak kalmalısınız.



AŞK



29 Haziran'dan sonra Mars gezegeni aşk ve sosyal evinizde ileri ve geri hareketleriyle karışık bir aşk hayatıyla karşınıza çıkıyor. Eğlenceli ortamlar sizi beklerken, sadakat konusunda beklentileriniz gerçekleşmeyebilir. Çevrenizde birçok arkadaşınızın evlendiğine ve mutlu beraberliklerine tanık olacaksınız. Ciddi ilişkilerin beklenen sonuçlarını görecek ve sosyal motivasyonunuz daha da artacak. Aşklar ve arkadaşlıklar yüksek bir seviyede devam edecek. Kaliteli dostlar edinecek ve istediğiniz çevrelerde ilişkiler kuracaksınız. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Mayıs ve Haziran'da Venüs retrosu eski aşkları yeniden karşınıza çıkarabilir. Çok fazla üstünde durmayın. Eğer o dönem yeni bir aşk varsa duygularınıza fazla güvenmeyin. Kalbiniz boş ve kendinizi bir aşka hazır hissediyorsanız, problem olmayacaktır.



İŞ VE KARİYER



Para eviniz oldukça aktif bu yıl. Finans gezegeniniz Satürn, genel para hareketi konularını sizin için önemli yapıyor. Bu konularda bilinçli hareket ederek, çevreniz tarafından takdir göreceksiniz. Para evinizde Satürn, Plüton ve Jüpiter yılın ilk altı ayı birlikte hareket edecekler. Hedeflerinizi kararlı bir şekilde belirlerseniz; istediğiniz kazançlar için, daha baştan avantajlı duruma geçersiniz. Geçen iki yılda başarılı bir şekilde çalıştınız ve gereksiz harcamalarınızı kestiniz, borçlarınızı kapattınız. Çevrenizde krediniz arttı.



İŞ SEYAHATLERİNE ÇIKILACAK



Sadece kazanmayı düşünmüyor, gerçek anlamda zenginliği getirecek konularla kafanızı meşgul ediyorsunuz. Temmuz ayında iş seyahatleri olabilir. Kariyer durumunuzla ilgili çok önemli değişiklikler görülmüyor. Ev yaşamınıza çok düşkün olmayan yapınız, aynı paralellikte kariyerinizi de etkileyebilir. Her şeye rağmen bu yıl; eviniz ve aileniz ile ruhsal gelişiminiz, kariyerinizden çok daha fazla önem taşıyor. Zorunlu bir taşınma ile iş değişikliği gündeme gelebilir. Tutulmalar sayesinde cesaret edemediğiniz konular yön değiştirecek, belki de farklı bir işe geçeceksiniz. İş yerinizde çıkabilecek aksiliklere karşı hazırlıklı olmalısınız. Eğer, gerçekten önemli bir ilişkiye sahipseniz; ciddi kararlar alabilirsiniz. Ciddi beraberlikler için uygun bir yıl...

YARIN: OĞLAK