Aşkı tercih etti

Sinan Akçıl, eski eşi Burcu Kıratlı ile yılbaşında romantik bir yemek yiyebilmek uğruna konserini iptal etti. Romantik popçu, “Sevdam için parayı elimin tersiyle ittim” dedi

Popçu Sinan Akçıl ile eski eşi oyuncu Burcu Kıratlı, ikinci kez nikah masasına oturmak için gün sayıyor. Önceki akşam bir davete el ele gelen çift, hayli mutluydu. Akçıl, muhabirlerin "2019 sizin için nasıl geçti?" sorusuna "2019'da çok güzel bir evlilik yaşadım" deyince Burcu Kıratlı kahkaha attı. Her şeyi düzeltmeye çalıştığını belirten Akçıl, "Mesela bu yılbaşı çalışmayıp romantik bir akşam geçirmeyi düşünüyoruz. Aşk mı, para mı? Tercihimi aşkımdan yana kullandım. Para her zaman kazanılır. Konseri iptal ettim, Burcu'yla baş başa yemek yiyeceğiz" şeklinde konuştu.



'EN SEVDİĞİM POPÇU ESKİ KOCAM'



Sinan Akçıl'ın ardından bu sefer bombayı Burcu Kıratlı patlattı. Burcu Kıratlı muhabirlerin "Siz ne tür müzik dinlersiniz?" sorusuna "Ben her türlü müzik dinliyorum. Arabesk, pop, rap hepsini severim. En sevdiğim popçu eski kocam" deyince Sinan Akçıl, "Bu güzel oldu işte" şeklinde gülümsedi.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI