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Genç sevgiliyle ilk kez el ele

Genç sevgiliyle ilk kez el ele
Giriş Tarihi: 24.12.2019

Altı yıl evli kaldığı Benjamin Harvey'den iki yıl önce boşanan Hande Ataizi, kendisinden 21 yaş küçük Dinç Aydoğdu ile geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açmıştı. Aydoğdu ile bu zamana kadar el ele görüntü vermekten kaçınan Ataizi, önceki gün Nişantaşı'nda ilk kez genç sevgilisiyle el ele objektiflere takıldı.

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