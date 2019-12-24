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Limonun 60 katı kadar C vitamini içeriyor

Limonun 60 katı kadar C vitamini içeriyor
Giriş Tarihi: 24.12.2019

Limonun 60 katı kadar fazla C vitamini içeren çiçekleri tıbbi ilaç olarak kullanılırken, yemişleri ise özellikle bağışıklık sisteminin güçlenmesi için bitkisel çaylar başta olmak üzere marmelat ve reçel yapımında kullanılıyor.

Limonun 60 katı kadar fazla C vitamini içeren kuşburnu çiçekleri tıbbi ilaç olarak kullanılırken, yemişleri ise özellikle bağışıklık sisteminin güçlenmesi için bitkisel çaylar başta olmak üzere marmelat ve reçel yapımında kullanılıyor. Kuşburnu; likopen ve A, B, E, K vitaminlerinin yanı sıra magnezyum, demir gibi değerli mineralleriyle vücut direncini artırıyor, sinir sisteminde, hücre yenilenmesinde fayda sağlıyor.

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