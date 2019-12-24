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Savaş davulları çalıyor

Savaş davulları çalıyor
Giriş Tarihi: 24.12.2019

ATV'nın salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu akşam yine nefesler tutulacak. Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır.

ATV'nın salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu akşam yine nefesler tutulacak. Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır. İki düşman arasında yapılan pazarlığın, canına karşılık mermilerin yeri olduğunu anlayan Hızır, Tufan ile Cengiz'i birlikte bitirebilmek için bir plan hazırlar.

SAAT 20.00'DE ATV'DE!

BU planda en etkili rol oynayacak kişi ise ailesini hiçe sayarak düşmanın tarafında saf tutan Melike Meftun olacaktır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00'de atv'de!

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