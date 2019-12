2020 Oğlaklar için aşk yılı

Bu yıl Uranüs’ün aşk ve sosyal evinize girmesi ve burada uzun yıllar kalacak olması sizi tam bir aşk insanı yapıyor. Gözü kara aşklara hazır olun

2020 yılına gümbür gümbür giriyorsunuz. Jüpiter, Plüton ve Satürn kişisel evinizde ilerleyecek. Her şeyin zorunu seçeceksiniz. Sosyal aktivitelerden kazançlı çıkacaksınız. Partnerinizle maddi kazançlarınızı birleştirebilir, size gelir sağlayacak çalışmalarda bulunabilirsiniz. Olağanüstü olaylar ilginiz çekecek, belki de yıllarca içinizde sakladığınız ve açığa çıkmasını beklediğiniz olayları tetikleyeceksiniz. Kişiliğinizi zorlamadan, yaşam enerjinizi dengeleyip, bazı isteklerinizi sınırlandırmalısınız. Aşk duygularınız, bu yıl yine çok yoğun. Uranüs aşk ve sosyal evinizde yıllarca kalacak. Arzularınız baskın çıkacak ve gözü kara aşklar sizi bekliyor.



İKNA EDİYORSUNUZ



Bu yıl tutulmaların üç tanesi kişisel ve karşıt evinizde gerçekleşecek. Coşkularınızı, organize yeteneğinizle birleştirecek ve işinizle ilgili yükselmeler yaşayacaksınız. Aynı fikirleri paylaştığınız kişilerle, ortak projeler içinde yapıcı çalışmalar sergileyeceksiniz. Etkileyici konuşmalarınızla bulunduğunuz gruplarda ikna edici özellikleriniz ön plana çıkacak. Borçlarınızı çok daha kolay ödeyeceksiniz. Gizli tasarruflarınız artacak, geçmişten kalan alacaklarınızı tahsil edebilirsiniz.



SİZ SEVGİLİ OĞLAKLAR (23 Aralık- 22 Ocak )



Gizli korkularınızı atın artık. Evet sakin kontrollü Oğlaklar, duygularınızı kabul edin ve hayatı olduğu gibi yaşayın. Çevrenizdeki tüm kişilerden çok daha romantiksiniz. Partneriniz gözünüzü korkutmasın. Karşınızdaki kişinin yüksek isteklerine aldırmayın. Bir beraberliğin tadını yıllar geçtikten sonra anlayacaksınız. Tutkulu bir Boğa gizli ateşinizi ortaya çıkarabilir. Bir Akreple duygu yoğunluğu yaşayabilirsiniz. Oğlakla akılcı bir beraberlik, Başakla mantıksal bir birleşim, bir Yengeçle güçlü bir duygusallık, Balıkla doyurucu bir paylaşım sizi bekliyor



AŞK



Mantığınızdan ayrılamayan yapınızdan dolayı içinizde duyduğunuz kıpırdamalara bir anlam vermekte zorlanabilirsiniz. Aşk ve iş hayatınızı karıştırmamalısınız. Aşk ve işin bir arada olacağı bazı çelişkilerin sizi yıpratmasına izin vermemelisiniz. Ruhsal gelişiminizi her şeyden üstün tutmak isteyebilirsiniz. Derin duygular içindesiniz. Her şeyin araştırmasını tam olarak yapacaksınız.



SAĞLIK



Eğer kendinizi yormaz ve sağlık koşullarına uygun yaşarsanız güçlü bedeniniz hiçbir sorun yaratmayacaktır. Kişiliğinizle ilgili takıntılarınıza dikkat etmeli ve ilişkilerinizde hayalleriniz yüzünden çatışmalara neden olabilecek saplantılardan uzak kalmalısınız. Olumsuz sonuçlarla karşılaşmak istemiyorsanız dikkatli olmanızda yarar var. Daha önce ihmal ettiğiniz rutin sağlık kontrolleriniz varsa onları yeniden yaptırmalısınız.



İŞ VE KARİYER



Sorumluluk yılları başlıyor. Enerji değişiyor. Şimdiye kadar çok çalışmış ve karşılığını alamamış olanlar, artık karşılığını alacaklar. Temmuzda aile ve yuva evinizde ilerleyecek olan Mars taşınma olaylarını gündeme getirecek. Risklerden korkmamayı öğrendiniz. Satürn bu yıl dönüşümlü olarak kişisel ve finans eviniz Kovaya geçerek size önemli şekilde destek verecek. Bazıları baba mesleğini devir alabilir ve yeniden yapılandırabilirler.



HAYALLERİ GERÇEKLEŞİYOR



Bireysel çalışmalarınızı destekleyici yolculuklar yapacak ve yaptığınız yolculukların yurt dışı menşeli olmasına dikkat edeceksiniz. Başarılı olacaksınız. Bu sene yurt dışına gidebilirler. Bazıları tamamen ülke değiştirebilir. Hayal ettiklerini gerçekleştirecekler. Bilgi, kültür ve kariyerleriyle ortaya çıkacaklar. Perdenin arkasında değil, önünde oynayacak ve kazanacaklar.

YARIN: KOVA