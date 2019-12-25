Bu korumalar niye Farah?

Farah Zeynep Abdullah anneannesiyle birlikte sevgilisi Doğu Demirkol'u izlemeye gitti. Abdullah'ın anneannesi ile kuliste tanışan Demirkol, araçlarına kadar eşlik etmeleri için Abdullah ve anneannesine iki koruma tahsis etti.

Farah Zeynep Abdullah anneannesiyle birlikte sevgilisi Doğu Demirkol'u izlemeye gitti. Abdullah'ın anneannesi ile kuliste tanışan Demirkol, araçlarına kadar eşlik etmeleri için Abdullah ve anneannesine iki koruma tahsis etti. Korumaları gören vatandaşlar, Abdullah'ın kimden korunduğunu merak etti. Flaşların patlaması ile Abdullah, "Ne yaptığınızı sanıyorsunuz anneannem önünü göremiyor, flaş patlatmayın" diye bağırdı. Demirkol da mekanı arka kapıdan terk etti.

Farah Zeynep Abdullah ve Doğu Demirkol aşkının fotoğrafları ortaya çıktı