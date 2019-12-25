Kader’in Eda’sı

Minik Kader üşüyordu. Karşısına oyuncu Eda Ece çıktı. Yardım istediği Ece, Kader ve abisine mont aldı, ailesine para verdi. Numarasını bir kağıda yazarak, “İhtiyacın olunca beni ara” dedi

Oyuncu Eda Ece, Etiler trafiğinde kağıt toplayarak geçimini sağlayan Kader adında bir kız çocuğuyla tanıştı. Çocuğun "Ailemin durumu kötü, üşüyoruz Eda abla" sözleriyle içi burkulan Eda Ece, ailesinden izin alıp alışverişe götürdü. Kader ve abisi Kenan Ali'ye mont alan Eda Ece, ailesine de para yardımı yaptı. Bir kağıda numarasını yazarak Kader'e veren oyuncu gazetecileri görünce rahatsız oldu.



AİLEYE DE YARDIM ETTİ



Kader'in kameralara poz vermek istemesini de kırmayan Ece, objektiflere beraber poz vererek, "Setten çıktım eve gidiyordum. Bir şeyler istedi benden, Kader'le tanıştık. Ailesiyle de tanıştırdı beni" diyerek sözlerini noktaladı. Aracına binerek uzaklaşacağı sırada ailenin aracının arızalandığını gören Eda Ece ne olduğunu sordu. Aile lastiğimiz yerinden çıktı sıkmak için bijon anahtarı arıyoruz ama kimse ilgilenmedi deyince oldukça sinirlenen Eda Ece, "Nasıl yardımcı olmazlar" diye sitem etti. Taksi durağına gidip, bir taksi tutan güzel oyuncu, parasını peşin ödeyerek taksicinin aile ile ilgilenmesini istedi. Hiç beklemediği kadar kendisine yardımcı olan Kader, "Eda ablaya çok teşekkür ederim" diyerek duygularını dile getirdi.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI