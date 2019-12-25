Kişniş iştah açıyor

Kalsiyum, demir, magnezyum, sodyum gibi birçok mineral içeren kişnişin yaprakları ve tohumları midenin güçlenmesine, sindirimin kolaylaşmasına ve iştahın açılmasına katkı sağlar.
Kalsiyum, demir, magnezyum, sodyum gibi birçok mineral içeren kişnişin yaprakları ve tohumları midenin güçlenmesine, sindirimin kolaylaşmasına ve iştahın açılmasına katkı sağlar. Diyabetliler için gebelik ve emzirme döneminde kullanımı önerilmez. Günlük ortalama 3 gram tüketilmelidir.
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