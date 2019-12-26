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Doğal su atıcı:

Doğal su atıcı: Lahana
Giriş Tarihi: 26.12.2019

Doğal su atıcı özelliği ile zaten diyetlerin vazgeçilmezi olan bu özelliği ile enerji veren besinler arasında yer alır. Ödemin azalması, dolaşımın hızlanması, dolayısıyla enerji harcamasının artması demektir.

Doğal su atıcı özelliği ile zaten diyetlerin vazgeçilmezi olan lahana bu özelliği ile enerji veren besinler arasında yer alır. Ödemin azalması, dolaşımın hızlanması, dolayısıyla enerji harcamasının artması demektir. Tam da mevsimin sebzesi olması nedeni ile haftada en az 1 kez lahana tüketmeye çalışın

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