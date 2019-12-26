  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Ebru’nun güzelliği galaya damga vurdu

Ebru’nun güzelliği galaya damga vurdu

Ebru’nun güzelliği galaya damga vurdu
Giriş Tarihi: 26.12.2019

İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin ve Burcu Kara'nın başrollerini paylaştığı "Şuursuz Aşk" filminin galası önceki akşam ÖzdilekPark İstanbul AVM'de gerçekleştirildi. atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'de Reyyan karakterini canlandıran Ebru Şahin, 'Şuursuz Aşk'ta da çok iddialı.



ROL ARKADAŞI ZEHİRLENDİ

Galaya kırmızı bir elbiseyle katılan Ebru Şahin, güzelliğiyle adeta büyüledi. Filmi ilk defa galada izleyeceğini belirten Şahin, "Gerçekten çok güzel bir ekiple çalıştık. Onun yansımasını sinema perdesinde bulacağız inşallah" dedi. Öte yandan İsmail Hacıoğlu, gıda zehirlenmesi nedeniyle filmin galasına katılamadı.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ebru’nun güzelliği galaya damga vurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN