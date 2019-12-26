Ebru’nun güzelliği galaya damga vurdu

İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin ve Burcu Kara'nın başrollerini paylaştığı "Şuursuz Aşk" filminin galası önceki akşam ÖzdilekPark İstanbul AVM'de gerçekleştirildi. atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'de Reyyan karakterini canlandıran Ebru Şahin, 'Şuursuz Aşk'ta da çok iddialı.





ROL ARKADAŞI ZEHİRLENDİ



Galaya kırmızı bir elbiseyle katılan Ebru Şahin, güzelliğiyle adeta büyüledi. Filmi ilk defa galada izleyeceğini belirten Şahin, "Gerçekten çok güzel bir ekiple çalıştık. Onun yansımasını sinema perdesinde bulacağız inşallah" dedi. Öte yandan İsmail Hacıoğlu, gıda zehirlenmesi nedeniyle filmin galasına katılamadı.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI