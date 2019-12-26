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Eşkıya 2019’u zirvede kapadı!

Eşkıya 2019’u zirvede kapadı!
Giriş Tarihi: 26.12.2019

Zirvenin gediklisi, atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, birinciliklerine devam ediyor. Dizi kendi gününde yine en çok izlenen yapım oldu

Zirvenin gediklisi, atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, birinciliklerine devam ediyor. Dizi kendi gününde yine en çok izlenen yapım oldu. Eşkıya; Tüm Kişiler'de ve 20+ABC1'de 100 program arasında birinciliği elde etti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra, Twitter Türkiye Trending Topics listesinin de zirvesine oturdu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, her salı atv'de!

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