Kariyer, güç ve aşk savaşçısı Kovalar!

Kovalar için, ciddi ilişkiler devri başlıyor. Kariyer ve güç savaşlarına eklenecek olan aşk savaşları da belirginlik kazanacak. Sevgili Kovalar, iş konusunda atacağınız olumlu adımlar başarıyı da beraberinde getirecek

DÜNYANIN GÖKYÜZÜ HARİTASI - FİLİZ ÖZKOL

Karar verilmesi gereken konularda gereksiz bir acelecilikle çevrenizi de olumsuz etkileyebilirsiniz. Altı tutulmanın üç tutulması aşk, sosyal ve yenilikler evinizde, diğer üç tutulma bilinçaltı ruhsal sağlık ve çalışma evinizde gerçekleşiyor. İç dünyanız çok yoğun olmasına rağmen; çevrenize hissettirmek istemiyorsunuz. Duygularınızı bastırmak sizi depresif yapacaktır. Mars yılın son altı ayı iletişim evinizde geri ve ileri hareketini yapacak. Sesinizi daha kuvvetli duyururken, çevrenize bazen baskı uygulayacaksınız. Çabalarınızın boşa gitmediğini görmek sizi mutlu edecektir. Sizinle çalışan kişilerin ruhsal durumlarını çok iyi gözlemleyeceksiniz. Sessizliği tercih ederken, etrafınızdaki kişilerin hakkınızdaki düşüncelerini araştıracaksınız.



DAHA BİLİNÇLİ...



DERIN sorgulamalar sonucunda kendinizi daha iyi anlayacaksınız. Yaşamınızla ilgili zor düşüncelere alışık olmadığınız için, günlük yaşam akışındaki toplumsal oluşumları bile kendinize yönelik, bireysel değerlendiriyorsunuz. Satürn, artık sizi daha bilinçli düşünmeye zorlayacak. Geçtiğimiz yıl 7 Mart'tan itibaren aile ve yuva evinize Uranüs girmişti. Bulunduğunuz ortamlardan kopabilirsiniz. Size uzun zamandır ilgisi olan birinin duygularının açığa çıktığına şahit olabilirsiniz.



DEĞİŞİM SÜRECİ



HER ortam sizin için heyecan verici olacaktır. Değişim süreci içine girmiş bulunuyorsunuz. Kendinizi rahat ve olumlu hissedeceğiniz bu yıl içinde isteklerinizdeki artışla beraber iş konusunda atacağınız olumlu adımlar başarıyı da beraberinde getirecek. Sosyal çevrenizi istemleriniz doğrultusunda kullanabileceksiniz. İş temponuz ve yoğunluğunuz artacak. Duygusal yaşantınızda istediğiniz tempoyu tutturabileceksiniz. Geleneksel yapınızı kararlı bir şekilde muhafaza ederek, işinizin gerektirdiği tüm enerjiyi ortaya koyacaksınız.



SİZ SEVGİLİ KOVALAR: (23 OCAK-20 ŞUBAT)



İletişim kuramadığınız kişilere soğuk davranmaktan vazgeçmelisiniz. Bastırdığınız duygularınızı özgür bıraktığınız zaman çok daha sevimli ve çekici olacağınızı bilmelisiniz. Sizin gibi soğuk bir kişinin asla aşık olamayacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Koç'la heyecan verici bir aşk, İkizlerle bir sevgi cenneti, Aslan'la inatçı ve zevkli bir çekişme, Terazi ile sıcak bir ilişki, Yay'la güçlü bir paylaşım, Kova'yla doğru bir aşkı yaşayabilirsiniz.



SAĞLIK



Bu yıl üç tutulma sağlık evinizi etkiliyor. Ruhsal evinizde gezegen yoğunluğu var. Sağlık konusunda önemli problemleriniz olmasa da, sezgisel yetenekleriniz yüzünden yorgun düşebilirsiniz. Uykunuza dikkat edin ve küçük kazalara karşı tedbirli olun. Sağlık konusunda önemli problemleriniz olmasa da, sezgisel yetenekleriniz yüzünden yorgun düşebilirsiniz. En küçük sorunlarınızı bile gözünüzde büyütüyorsunuz. Takıntılarınızdan kurtulmak istiyorsanız gerekli tıbbi kontrolden geçmelisiniz. Kısa yürüyüşler ve dansla ilgilenmelisiniz.



AŞK

Siz bir özgürlük insanısınız. Kural tanımayan farklı bir yapınız var. Geçmiş yıllarda hiç kimseye ödün vermeden yaşadınız. Çok kereler ciddi ilişkilerin eşiğinden dönerken, arkanızda gözü yaşlı sevgililer bıraktınız. Belki de en büyük acıları siz yaşadınız ve çevrenize belli etmediniz. Çünkü, gururunuzu her şeyin üstünde tuttunuz. Bu yıl gerçek aşkların kıyısına geleceksiniz. Satürn 23 Mart'la Ekim arasında kişisel evinize geçecek. Ciddi düşünmeye başlayacaksınız. Evlilikler gündeme gelecek. Kariyer ve güç savaşlarına eklenecek olan aşk savaşları da belirginlik kazanacak.



İŞ VE KARİYER



Birlikte iş yaptığınız kişilerle uyumlu bir beraberliği arzu ediyor olmanıza rağmen gelişmelerin sizin çabalarınıza bağlı olmadığını görmek canınızın sıkılmasına neden olabilir Eski işyerinizden gelebilecek tekliflere de hazır olun. Kariyerinizi destekleyici işler yapmak isterken, planlarınızı uyumlu ve dengeli bir şekilde ayarlamalısınız.



SESSİZ VE DERİNDEN



İŞ konusunda yardım alacağınız kişilerin sizden çok farklı olması hayranlık duygularınızın ortaya çıkmasına neden olacak. Bu yıl Jüpiter, Satürn ve Plüton bilinçaltı evinizi etkiliyor. İlişkilerinizde sessiz ve derinden gitmeyi yeğliyorsunuz. Olayları irdelemekten vazgeçin. Yapacağınız planlarda gözden kaçırdığınız birçok noktayı gündeme getirmeli ve küçük ayrıntıları gözden geçirmelisiniz. Geçmişinize gizli bir küskünlüğünüz var. Bilinçaltınız gereksiz anlarda size gerginlik yaratıyor. Gizli kıskançlıklarınız yakanızı bırakmıyor. Yanlışlarınızın farkındasınız.

YARIN: BALIK