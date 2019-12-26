Mesut Özil’den ayakta alkışlanacak hareket

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe’den örnek davranış! Yardımsever çift düğünlerinden önce dünyanın her yerinden ihtiyacı olan bin çocuğun ameliyat masraflarını karşılama sözü vermişti. Özil, Haziran’dan bu yana 219 çocuğun ameliyat edildiğini duyurdu

Futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ne kadar yardımsever bir kişilik olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Üstelik bu defa oyuncu olan eşi Amine'yi de işin içine kattı.



DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR



Dünya çapındaki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşan bir organizasyona destek veren ve 1000 çocuğun hayatını değiştiren Mesut Özil, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bu süre zarfında yanında olan herkese teşekkür etti. Ünlü çift düğünlerinden önce dünyanın her yerinden ihtiyacı olan 1000 çocuğun ameliyat masraflarını karşılama sözü vermişti.



'BU SADECE BAŞLANGIÇ'



Özil, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla Haziran ayından bu yana 219 çocuğun başarıyla ameliyat edildiğini duyurdu. Özil, "Eşim Amine ile birlikte düğünden önce duyurduğumuz gibi ihtiyacı olan bin çocuğun ameliyat masraflarını karışılamaya devam diyoruz. 219 çocuğun operasyonu başarılı şekilde gerçekleşti. Bu sadece bir başlangıç. 2020'de de ihtiyacı olan diğer yüzlerce çocuğa yardım etmeye devam edeceğiz" dedi.