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Vitamin eksikliği çocuğu sinirli yapıyor

Vitamin eksikliği çocuğu sinirli yapıyor
Giriş Tarihi: 26.12.2019

Oxford Üniversitesi, gelişim çağındaki çocukların vitamin, mineral ve omega-3 yağ asidi oranlarının davranışları üzerindeki etkilerini araştırdı. Araştırmaya göre, vitamin eksikliği olan çocukların daha sinirli ve saldırgan tavırlar sergilediği gözlendi. A vitamini eksikse büyüme geriliyor, çinko eksikliği hücre oluşumunu engelliyor, magnezyum eksikse çocukta agresif davranışlar oluşuyor, D vitamini eksikliğinde bağışıklık zayıflıyor.

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