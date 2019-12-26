Vitamin eksikliği çocuğu sinirli yapıyor

Oxford Üniversitesi, gelişim çağındaki çocukların vitamin, mineral ve omega-3 yağ asidi oranlarının davranışları üzerindeki etkilerini araştırdı. Araştırmaya göre, vitamin eksikliği olan çocukların daha sinirli ve saldırgan tavırlar sergilediği gözlendi. A vitamini eksikse büyüme geriliyor, çinko eksikliği hücre oluşumunu engelliyor, magnezyum eksikse çocukta agresif davranışlar oluşuyor, D vitamini eksikliğinde bağışıklık zayıflıyor.