Balıklar için 2020 cesur kararlar yılı

Balıklar yeni yılda karşılaşacağınız engellerle mücadele edeceksiniz. Kendinize ait doğrularınızdan emin olmak için; çevrenizi sınamak isteyecek, kendinizi çok daha enerjik ve cesaretli hissedeceksiniz. Yaratıcılığınızdan kaynaklanan pratik gerçekleri hayata geçirebileceksiniz

DÜNYANIN GÖKYÜZÜ HARİTASI- FİLİZ ÖZKOL

İletişim evinizde yedi yıl sürecek Uranüs yolculuğu geçtiğimiz yıl 7 Mart'ta başlamıştı. Çevrenizde de sizin bu konudaki hırslarınıza eşlik edebilecek kişiler arayacaksınız. GIZLI planlar ve eski dostlarla yapılan düşünce bazında organizasyonlar önemli olacaktır. Uranüs ve Jüpiter etkisiyle, gündemlerinizde yoğun seyahatler görünmektedir. Bir çoğunuz geriye baktığı zaman, artık yaşamınızın eskisi gibi olmadığını fark ettiniz. Bu değişimlerden hoşnut kalmadığınız günler oldu.



HIRSINIZ GÜÇLENDİRECEK



Bazen sıkıldınız ve değişen şartlarınıza isyan ettiniz fakat yeni şartlara da çok çabuk uyum sağladınız. Sizin yapmanız gereken tek şey; süreçlerin gelişimi ve varılan sonuçları "Neden-niçin" çerçevesinde ele alarak, hatalarınızdan ders çıkarmanız ve size sunulacak pozitif etkilerin keyfini çıkarmak olmalıdır. Yeni tanışacağınız kişilerle fikir jimnastikleri yapacaksınız. Yaratıcılığınızı en iyi şekilde kullanarak, değişik düşünceler yaşayacaksınız. Odaklanacağınız konuları iyi belirliyor ve başlangıçlar konusunda oldukça cesaretli davranıyorsunuz. İstekleriniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız. Jüpiter ve Uranüs yolculuklar konusunda ufkunuzu açıyor.



DOSTLARDAN DESTEK



Dostlarınızın önemli desteği sayesinde, çevre ile olan aktiviteleriniz güçlenecek. Kişisel evinizde yer alan "Neptün" sezgilerinizin artışına neden olacak. Satürn ve Jüpiter aşk evinizde olacağı için zorlu bir ilişki sınavı sizi bekliyor. Tutulmalar yüzünden iş yaptığınız kişilerin gerçek yüzleriyle karşılaşabilir, hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Engellerle mücadele edeceksiniz. Kendinize ait doğrularınızdan emin olmak için; çevrenizi sınamak isteyecek, kendinizi çok daha enerjik ve cesaretli hissedeceksiniz. Yaratıcılığınızdan kaynaklanan pratik gerçekleri hayata geçirebileceksiniz.



SİZ SEVGİLİ BALIKLAR: (19 Şubat-20 Mart )



Sizin insanlara huzur veren sevimli bir yanınız vardır ve yaşam boyunca bu özelliğinizi kaybetmek istemezsiniz. Size ihtiyacı olan kişileri çok fazla gözünüzde büyütüyor ve yanılgıya çabuk düşüyorsunuz. Yardımseverliğiniz çoğu kez başınıza iş açıyor. İşte size büyük sevgi sunacak gerçek aşklarınız; Yengeç'le sürükleyici bir aşk, Başak'la ayaklarınız yerden kesilebilir. Akrep'le her şey mükemmel ve inanılmaz. Oğlak gerçek bir sevgili.



AŞK



Değişen ruh durumunuz nedeniyle, gizemli davranışlar içinde çevrenin ilgisini çekeceksiniz. Ön planda olan maddi kaygılarınız, çevre ile olan ilişkilerinizde karmaşık duygular yaşamanıza neden olabilir. Derin duygular içindesiniz. Her şeyin araştırmasını tam olarak yapacaksınız. Yeni kazanç kapılarınız için, çevredeki fırsatlardan faydalanacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerle ortak fikirler üreteceksiniz.



İSABETLİ KARARLAR



Akıllı insanlarla konuşmayı seviyorsunuz. Onların değişik fikirlerinden etkileneceksiniz. Ortaklıklara açıksınız. Düşüncelerinizin çevrenizle bütünleşmesinden yanasınız. Doğru insanlarla çalışmak isteğiniz doğrultusunda, isabetli kararlar vereceksiniz. Karşınızdaki kişinin duygularını çabuk hissediyor, idare edebiliyorsunuz.



SAĞLIK



Sağlığınız mükemmel görünmesine rağmen; abartılı davranışların size olumsuz olarak geri döneceğini unutmazsanız, bu yıl sağlığınızı da yanlış yansımalardan korumuş olursunuz. Yine derin sezgisel yeteneğiniz ruhsal çalışmalar konusunda size destek verecek ve yaşamı sorgulayacak felsefi düşünceler içinde olacaksınız. Ruhsal yeteneklerinizi ortaya çıkaracak mistik çalışmalar içinde olmanız hayata farklı bir bakış açısı ile yaklaşmanıza neden olacaktır. Ruhsal anlamda kendinizi dinç hissettiğiniz müddetçe, her şey yolunda gidecektir



İŞ VE KARİYER



Yeni iş projelerini çevrenizden saklarken, bulunduğunuz ortamlarda melankolik bir hava estireceksiniz. Karşınızdaki kişileri incitmekten çekindiğiniz için fikirlerinizi açıklamakta zorlanabilirsiniz. Yaptığınız bunca fedakarlığa rağmen bir şey elde edemediğinizi düşünerek, sessiz kalacaksınız. Fakat yardım etme duygunuz oldukça yoğun ve birlikte çalıştığınız kişilerin işlerini kolaylaştırmak için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız. İçinizdeki öfkeleri bastırmak zorunda kalacaksınız. Çevrenizi istediğiniz koşullara doğru yönlendirebileceksiniz. Enerjinizin güçlü olduğu bir yıl. Yanlış ilişkiler yaşamak istemiyorsanız, zamanı ve kişileri doğru seçmeli, size zaman kaybettirecek birlikteliklerden kaçınmalısınız. Alışkanlıklarınızı, kurallarınızı seviyor; değişimlere karşı fazla istekli davranmıyorsunuz. Fakat disiplinli bir değişim veya kurallara uygun logaritmik bir genişlemeye de "Hayır" demek istemiyorsunuz.



PES ETMEYECEKSİNİZ



Arkadaşlarınızla ortak projeler üretecek, zorluklar karşısında pes etmeyeceksiniz. Temmuz'dan sonra Mars madde evinizde ilerleyecek. Bu dönemde; iş konusunda hedeflerinizi büyük bir hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen çalışma yaşamınız ön planda olacaktır. Maddi konuların sizin için her zaman çok önemli olduğunu biliyorsunuz. Kariyerinizle ilgili başarı size parayı da getirecektir.