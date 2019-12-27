Şarkıcı Hadise, önceki akşam katıldığı bir davette şıklığı ile dikkat çekti. Hadise muhabirlerin, "Yeni yıldan beklentiniz nedir?" sorusuna "Her şeyden önce barış, huzur ve mutlukluk sonra da herkese aşk, bereket getirsin" cevabını verdi. "Kendiniz için de aşk istiyor musunuz?" sorusuna ise Hadise, "Bende her zaman aşk var" cevabını verdi.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI