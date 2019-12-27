‘Kuruluş Osman’ yine reyting rekorları kırdı

Çarşamba akşamları atv'de ekranlara gelen Kuruluş Osman, yayınlandığı altıncı bölümüyle Tüm Kişiler' de, AB Sosyal Statü'de ve 20+ABC1'de 100 program arasında birinciliği elde etti.

Çarşamba akşamları atv'de ekranlara gelen Kuruluş Osman, yayınlandığı altıncı bölümüyle Tüm Kişiler' de, AB Sosyal Statü'de ve 20+ABC1'de 100 program arasında birinciliği elde etti. Osman Bey karakterini Burak Özçivit'in canlandırdığı 'Kuruluş Osman'ın altıncı bölümü yine büyük ilgiyle karşılandı. Kuruluş Osman'ın 6. Bölüm etiketi #BuYurtBizim, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 1. sıraya yükseldi.