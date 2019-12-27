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’ yine reyting rekorları kırdı

‘Kuruluş Osman’ yine reyting rekorları kırdı
Giriş Tarihi: 27.12.2019

Çarşamba akşamları atv'de ekranlara gelen , yayınlandığı altıncı bölümüyle Tüm Kişiler' de, AB Sosyal Statü'de ve 20+ABC1'de 100 program arasında birinciliği elde etti.

Çarşamba akşamları atv'de ekranlara gelen Kuruluş Osman, yayınlandığı altıncı bölümüyle Tüm Kişiler' de, AB Sosyal Statü'de ve 20+ABC1'de 100 program arasında birinciliği elde etti. Osman Bey karakterini Burak Özçivit'in canlandırdığı 'Kuruluş Osman'ın altıncı bölümü yine büyük ilgiyle karşılandı. Kuruluş Osman'ın 6. Bölüm etiketi #BuYurtBizim, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 1. sıraya yükseldi.

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